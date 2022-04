Tennis Rafael Nadal kehrt in Madrid zurück auf die Tour

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nadal kehrt in Madrid auf die Tour zurück Foto: APA/sda

R afael Nadal kehrt nach über einem Monat Pause beim am Sonntag beginnenden ATP-1000-Turnier von Madrid auf die Tour zurück. Der 35-jährige Australian-Open-Sieger musste wegen eines Ermüdungsbruches in einer Rippe zuletzt pausieren. "Auch wenn die Vorbereitungszeit knapp war, will ich unbedingt daheim spielen", erklärte Nadal.