Rodionov in Cleveland out, Haas in Hua Hin ebenfalls .

Für die Oberösterreicherin Barbara Haas ist beim WTA-Tennisturnier in Hua Hin in Thailand am Donnerstag im Achtelfinale Endstation gewesen. Beim Herren-Challenger in Cleveland wurde indes bereits am Mittwoch (Ortszeit) der Siegeslauf des Matzeners Jurij Rodionov gestoppt.