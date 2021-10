Ruud nach Zweisatz-Sieg im Wien-Achtelfinale

Casper Ruud hat am Nationalfeiertag sein Erstrundenspiel beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle sicher gewonnen. Der als Nummer 4 gesetzte Norweger, der in diesem Jahr inklusive Kitzbühel schon fünf ATP-Titel gewonnen hat, besiegte den Südafrikaner Lloyd Harris nach 105 Minuten mit 7:5,7:6(2) und feierte damit seinen 50. Tour-Sieg 2021. Im Head-to-Head mit Harris stellte Ruud somit auf 3:0.