Tennis Sabalenka dritte Halbfinalistin bei WTA Finals

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sabalenka steht im Halbfinale der WTA Finals Foto: APA/sda

A ryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Fort Worth (Texas) als dritte Spielerin das Halbfinale erreicht. Die Belarussin feierte am Freitag (Ortszeit) mit dem 6:3,7:5 gegen die Amerikanerin Jessica Pegula in ihrem dritten und letzten Gruppenspiel den zweiten Sieg. Die Weltranglisten-Siebente Sabalenka schaffte es bei ihrer zweiten WTA-Finals-Teilnahme in Folge zum ersten Mal in die Runde der letzten vier.