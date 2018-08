Serena Williams kassierte höchste Karriere-Niederlage .

Wimbledon-Finalistin Serena Williams hat am Dienstag beim WTA-Hartplatzturnier in San Jose (Kalifornien) die vom Ergebnis her schlimmste Niederlage ihrer Karriere hinnehmen müssen. Die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln unterlag in der 1. Runde der Britin Johanna Konta mit 1:6,0:6 und verlor dabei zwölf Games in Serie.