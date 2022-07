Serena Williams plant Start bei WTA-Turnier in Toronto

Werbung

Die 23-fache Grand-Slam-Turniersiegerin Williams war in Wimbledon bei ihrem ersten Einzel-Start nach einjähriger Verletzungspause bereits in der Auftaktrunde an der Französin Harmony Tan gescheitert. Anschließend hatte sie offengelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzen will. Williams hatte aber zugleich auch Motivation für die US Open geäußert, die am 29. August beginnen.

"Wenn du zuhause bist, besonders in New York und bei den US Open, dem Ort meines ersten Grand-Slam-Siegs, ist das immer etwas super Besonderes", sagte sie vor gut zwei Wochen. "Das ist definitiv viel Motivation, besser zu werden und zuhause zu spielen." Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in New York von der Tennis-Bühne verabschiedet.