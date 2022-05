Tennis Straka rechnet bei Wien-Turnier mit fünf Top-Ten-Spielern

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Ob Nadal in Wien zu sehen sein wird, ist noch offen Foto: APA/AFP

N ach zwei Jahren mit einem "unglaublichen Starterfeld" wird sich die Teilnehmerliste des Erste Bank Open auch 2022 wieder sehen lassen können. "Wie es ausschaut werden wir auf jeden Fall wieder fünf Top-Ten-Spieler in Wien haben können", sagte Turnierboss Herwig Straka am Mittwoch bei einem Medientermin im neuen e|motion-Büro in Wien. Da im Gegensatz zu den vergangenen Jahren zeitgleich auch in Basel aufgeschlagen wird, ist allerdings für große Konkurrenz gesorgt.