Tennis Swiatek holt sich US-Open-Krone: "Große Herausforderung"

Swiatek triumphierte erstmals bei den US Open Foto: APA (AFP)

D ie Polin Iga Swiatek hat am Samstag zum ersten Mal die US Open gewonnen. Im Finale von New York setzte sich die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt gegen die eineinhalb Sätze lang chancenlose Ons Jabeur aus Tunesien in 1:50 Stunden mit 6:2,7:6(5) durch und sorgte damit für ihren dritten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier. Zuvor hatte die 21-Jährige bereits zweimal die French Open (2020, 2022) geholt.