Tennis Swiatek mit glattem Sieg in zweiter Wimbledon-Runde

Die polnische Weltranglistenerste freut sich über ihren Auftaktsieg Foto: APA/AFP

D ie Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon die erste Hürde ohne größere Probleme genommen. Die French-Open-Siegerin aus Polen besiegte am Dienstag in ihrem Erstrundenspiel die Kroatin Jana Fett mit 6:0,6:3. Nächste Gegnerin ist die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove. Eine Runde weiter kamen auch die an fünf gereihte Griechin Maria Sakkari, die Lettin Jelena Ostapenko (12) und Barbora Krejcikova aus Tschechien (13).