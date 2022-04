Tennis Teenager Alcaraz entthront Miami-Titelverteidiger Hurkacz

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Diesem Mann wird eine große Zukunft prophezeit: Carlos Alcaraz Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz hat am Freitag das bisher größte Finale seiner noch jungen Karriere erreicht. Der erst 18-jährige Spanier beendete beim Masters-1000-Turnier in Miami den Lauf von Titelverteidiger Hubert Hurkacz, der zuvor den topgesetzten Daniiil Medwedew (RUS) ausgeschaltet hatte, mit einem 7:6(5),7:6(2)-Sieg. Nun kann er sich am Sonntag (19.00 Uhr MESZ/live Sky) zum jüngsten Miami-Champion aller Zeiten küren. Dazu muss er den Norweger Casper Ruud bezwingen.