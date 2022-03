Tennis Tennis-Weltranglisten-Erste Barty beendet Karriere mit 25

Rücktritt der Australierin überraschend Foto: APA/dpa

Die Tennis-Weltranglistenerste Ashleigh Barty hat völlig überraschend ihr Karriereende angekündigt. "Heute ist ein schwieriger Tag voller Emotionen für mich, während ich meinen Abschied vom Tennis verkünde", schrieb die 25-jährige Australierin am Mittwoch auf Instagram. "Ich bin so dankbar für alles, was mir dieser Sport gegeben hat, und verabschiede mich stolz und erfüllt. Vielen Dank an alle, die mich auf diesem Weg unterstützt haben."