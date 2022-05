Tennis Thiem beginnt in Genf am Montag gegen Cecchinato

Thiem spielt am Montagabend in Genf gegen Cecchinato Foto: APA/AFP

S eit Sonntag kennt Dominic Thiem seinen ersten Gegner beim ATP-250-Turnier in Genf, seiner Generalprobe für die am kommenden Sonntag beginnenden French Open in Paris.