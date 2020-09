Thiem befindet sich in der Raster-Hälfte des zwölffachen French-Open-Siegers und Titelverteidigers Rafael Nadal. Ein drittes Endspiel-Duell des Weltranglistendritten mit dem Spanier in Folge ist also nicht möglich, die beiden würden nach je fünf Siegen in Folge schon im Halbfinale aufeinandertreffen. In der oberen Rasterhälfte des topgesetzten Serben Novak Djokovic befindet sich der als Nummer vier gesetzte Russe Daniil Medwedew, wie die am Donnerstagabend vorgenommene Auslosung ergab.

Eine harte Auslosung hat Dennis Novak erwischt. Der 27-jährige Niederösterreicher trifft in Nadals Raster-Viertel auf den deutschen als Nummer sechs gesetzten US-Open-Finalisten Alexander Zverev. Vor der Auslosung in Paris war der Rückzug der Nennungen von Milos Raonic (CAN), Kyle Edmund (GBR) und Fernando Verdasco (ESP) bekanntgeworden. Damit gibt es bei den Herren 19 Qualifikanten, darunter der Sieger aus Sebastian Ofner - Jurij Rodionov. Bei den Damen zog Belinda Bencic (SUI) zurück.