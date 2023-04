Tennis Thiem besiegt Ofner beim Estoril-Auftakt in drei Sätzen

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Dominic Thiem gewann auch sein drittes Tour-Duell mit Sebastian Ofner Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D as Österreicher-Duell beim ATP-Turnier in Estoril ist am Dienstag an Dominic Thiem gegangen. Der Lichtenwörther besiegte in Runde eins den Steirer Sebastian Ofner 3:6,6:3,6:4, feierte so seinen heuer zweiten, von ihm heiß ersehnten Matcherfolg. Im Head-to-Head der beiden auf der Tour erhöhte Thiem auf 3:0. Er wehrte mit dem Sieg auch Ofners Angriff auf die Nummer-1-Position in Tennis-Österreich ab. In Runde zwei trifft Thiem auf den US-Amerikaner Ben Shelton.