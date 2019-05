Der 25-jährige Niederösterreicher, der mit dem Argentinier Diego Schwartzman überraschend ins Endspiel des Masters-1000-Events von Madrid eingezogen ist, verlor am Sonntag auch sein drittes Tour-Finale. Das Duo musste sich Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (NED/ROU) mit 2:6,3:6 beugen.

Thiem und Schwartzman teilen sich einen Scheck in Höhe von 174.490 Euro und schreiben im Doppel-Ranking je 600 Zähler an. Thiem hatte in Kitzbühel (2016) mit Dennis Novak (AUT) und in diesem Jahr an der Seite von Schwartzman in Buenos Aires ebenfalls im Endspiel verloren. Im Doppelranking wird er auf Platz 79, seine bisher beste Position, klettern.

Für Thiem, der in den vergangenen beiden Jahren in Madrid jeweils im Einzel-Finale verloren hatte, geht es nun nach Rom. Dort spielt er im Doppel mit Landsmann Jürgen Melzer. Im Einzel trifft er nach einem Freilos auf Fernando Verdasco (ESP) oder Kyle Edmund (GBR).