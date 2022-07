Thiem dank Wildcard vor US Open in Winston-Salem im Einsatz

Werbung

Thiem dabei zu haben, sei eine "fantastische Neuigkeit", sagte Turnierdirektor Jeff Ryan auf der Website. "So viele Menschen möchten ihm auf seinem Weg zurück von einer mühsamen Verletzung zu seinem besten Tennis zuschauen."

Aktuell ist Thiem beim Heimturnier in Kitzbühel im Einsatz, trifft dort am Dienstag (19.30 Uhr/live ServusTV) zum Auftakt auf Alexander Schewtschenko (RUS). Nach Kitz überlegte Thiem zuletzt in Montreal (ab 7. August) anzutreten, die Teilnahme in Cincinnati (ab 14. August) sei fix, erklärte er vergangene Woche in Gstaad.