Thiem eilt mit Dreisatzsieg gegen Bublik in 2. US-Open-Runde

Um den Einzug in die dritte Runde geht es für Thiem gegen den US-Amerikaner Ben Shelton oder den Argentinier Pedro Cachin.

Thiem war in der vergangenen Woche wegen "einer Art Gastritis" angeschlagen gewesen und musste daher auf sein Antreten beim ATP-Turnier in Winston-Salem verzichten. Am Wochenende erklärte sich der 29-Jährige für das Duell mit dem unorthodox spielenden Bublik aber bereit. Der kam dann mit seinen Mätzchen nicht so zur Geltung wie gewünscht, Thiem wiederum behielt die Nerven und spielte die Partie trocken herunter. Im dritten Satz musste er seinem Gegner noch ein Rebreak zugestehen, servierte dann aber nach 1:52 Stunden aus.

Parallel zur Thiem-Partie begann sein "Stallkollege" Sebastian Ofner sein US-Open-Debüt gegen den Portugiesen Nuno Borges. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit steht es 7:6(5),3:6,5:5. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hingegen musste ihr Antreten gegen die Chinesin Wang Xiyu wegen einer Handgelenksverletzung absagen.