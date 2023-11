Thiem im ATP-Ranking als 95. wieder in den Top 100

Der 30-jährige Niederösterreicher gewann 13 Positionen und ist nun 95. Damit dürfte er den Startplatz im Hauptfeld der Australian Open nun fix in der Tasche haben. Unverändert auf Rang 44 liegt Sebastian Ofner als bester Österreicher, Jurij Rodionov verlor acht Ränge und ist 110.

Dieses Trio ist diese Woche in der ausklingenden Saison auch noch im Einsatz: Thiem am Montagnachmittag in der ersten Runde von Metz, Ofner und Rodionov frühestens am Dienstag in Sofia.