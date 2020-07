Thiem in Berlin doch gegen Haas .

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bekommt nun doch sein Duell mit Tommy Haas - das erste und wohl auch letzte. Der 42-Jährige gewann bei seinem Kurz-Comeback diese Woche beim Einladungsturnier in Berlin am Freitag auf dem in einem Hangar des Flughafens Tempelhof verlegten Hartplatz gegen seinen deutschen Landsmann Jan-Lennard Struff 7:6(5),7:6(3). Thiem und Haas spielen am Samstag.