Was aber nach einem leichten Los klingt, wird wohl eine harte Prüfung für Österreichs Nummer eins, die bei dem mit 787.930 Dollar dotierten Hartplatzturnier in der ersten Runde ein Freilos hat. Denn der programmgemäße Gegner, der zum Auftakt auf den Katari Mubarak Shannan Zayid trifft, ist mit Aslan Karazew der Halbfinalist der Australian Open.

Der Russe (ATP-44) war in Melbourne erst in der Vorschlussrunde am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert. Thiem hat seit seinem Achtelfinal-Aus beim ersten Major-Turnier des Jahres kein Match bestritten.