Thiem in Halle am Montag gegen Qualifikanten Juschnij .

French-Open-Finalist Dominic Thiem trifft beim ATP-Rasenturnier von Halle am Montag in Runde eins auf den russischen Qualifikanten Michail Juschnij. Die Partie des Niederösterreichers gegen den 35-Jährigen wird nicht vor 17.30 Uhr beginnen. Das bisher einzige Duell mit dem Weltranglisten-93. hat Thiem 2016 in Stuttgart auf Rasen auf dem Weg zum Titel im Viertelfinale 3:6,6:4,7:5 gewonnen.