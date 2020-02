Der topgesetzte Niederösterreicher besiegte den Brasilianer Felipe Meligeni Rodrigues Alves in der ersten Runde nach etwas mehr als zwei Stunden mit 6:2,4:6,6:1. Es gab aber nicht nur Grund zur Freude, da die Nummer vier der Welt im zweiten Satz eine Verletzung erlitt.

Thiem griff sich da beim Stand von 1:0 erstmals an das linke Knie und holte den Physiotherapeuten auf den Platz. Bei 2:1 bekam er von diesem einen Tapeverband knapp unterhalb des Knies angelegt. Das schien seine Wirkung nicht zu verfehlen, der ÖTV-Spieler bewegte sich plötzlich wieder geschmeidiger, sein Spiel blieb allerdings im Vergleich zu vorher durchwachsen. Deshalb ging es in den Entscheidungsdurchgang, in dem sich die größere Klasse des Australian-Open-Finalisten durchsetzte. Als nächste Hürde wartet auf Thiem der Spanier Jaume Munar, der gegen den Italiener Salvatore Caruso mit 7:5,6:4 die Oberhand behielt.

Knieprobleme im zweiten Satz

Thiem benötigte bei seinem ersten Auftritt nach dem verlorenen Endspiel beim Hartplatz-Grand-Slam-Event in Melbourne zu Beginn ein paar Games um ins Spiel zu finden, verwertete dann aber gleich seinen ersten Breakball zum 4:2. Zum 6:2 nahm der Turnierfavorit dem Wild-Card-Spieler nach dem zweiten Satzball nach 38 Minuten neuerlich den Aufschlag ab.

Der zweite Durchgang war am Quadra Guga Kuerten aufgrund der Blessur des Lichtenwörthers deutlich enger. Durch einen unerzwungenen Fehler Thiems verwertete der Lokalmatador seinen ersten Breakball zum 4:3. Thiem ließ die Chance auf das postwendende Rebreak aus und konnte dieses Unterfangen auch nicht mehr nachholen. Meligeni stellte mit seinem ersten Satzball nach fast einer Stunde auf 6:4.

Im dritten Satz fand Thiem allerdings wieder auf die Erfolgsspur, breakte seinen Gegner zum 2:0 und ließ dann nichts mehr anbrennen. Nach 2:04 Stunden und dem dritten Matchball war der Erfolg in der Tasche. Der im Ranking nur auf Position 318 aufscheinende Neffe von Ex-Profi Fernando Meligeni konnte mit seinem ersten Auftritt auf der ATP-Tour überhaupt und das wenige Stunden vor seinem 22. Geburtstag trotz Niederlage zufrieden sein.

Thiem ist damit im mit fast zwei Millionen Dollar dotierten Turnier schon weiter als 2019, wo überraschend in der ersten Runde gegen den Serben Laslo Djere das Aus gekommen war. Der 26-Jährige wahrte damit auch die Chance, den Rio-Turniersieg von 2017 zu wiederholen.

Gegen Munar liegt Thiem im Head-to-Head 2:0 vorne, 2018 (Sechzehntelfinale) und 2019 (Achtelfinale) siegte er in Barcelona jeweils auf Sand nach hartumkämpftem Beginn in zwei Sätzen. Der 22-Jährige liegt als 99. gerade noch unter den Top 100.