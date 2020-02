Dominic Thiem ist am Samstag im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro überraschend ausgeschieden. Der topgesetzte Australian-Open-Finalist musste sich dem nur auf Platz 128 liegenden italienischen Qualifikanten Gianluca Mager mit 6:7(4),5:7 geschlagen geben. Thiem vermochte das Match in der Fortsetzung des wegen Regens am Vortag abgebrochenen Spiels nicht mehr zu drehen.

Thiem spielt nun seine nächsten Turniere erst im März bei den Masters-1000-Events in Indian Wells, wo er Titelverteidiger ist, und in Miami. Der am Samstag mit einem Sieg über Mager möglich gewesene Aufstieg zur Nummer 3 der Welt wird nun erst am 2. März stattfinden.