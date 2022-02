Thiem in Weltrangliste nur noch auf Platz 39

Der Lichtenwörther Thiem, der wegen seiner Handgelenksverletzung erst im März wieder in die Tour einsteigen will, verlor in der am Montag veröffentlichten Wertung im Vergleich zur Vorwoche zwei Positionen und ist nun 39. An der Spitze liegt weiterhin der Serbe Novak Djokovic.

Tennis-Weltranglisten vom 7. Februar - Männer: 1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 10.875 Punkte 2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 9.635 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.865 4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 7.145 5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.875 6. ( 7) Matteo Berrettini (ITA) 5.018 7. ( 6) Andrej Rublew (RUS) 4.565 8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 4.065 9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.818 10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.495 Weiter: 39. (37) Dominic Thiem (AUT) 1.340 128. (117) Dennis Novak (AUT) 561 153. (133) Jurij Rodionov (AUT) 449 Frauen: 1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.330 2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 5.698 3. ( 4) Barbora Krejcikova (CZE) 5.533 4. ( 5) Karolina Pliskova (CZE) 4.452 5. ( 6) Paula Badosa (ESP) 4.429 6. ( 7) Garbiñe Muguruza (ESP) 4.195 7. ( 8) Maria Sakkari (GRE) 4.071 8. ( 4) Iga Swiatek (POL) 3.986 9. ( 9) Anett Kontaveit (EST) 3.871 10. ( 11) Ons Jabeur (TUN) 3.070 Weiter: 172. (172) Julia Grabher (AUT) 388 205. (205) Barbara Haas (AUT) 335