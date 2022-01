Thiem kehrt nach über sieben Monaten auf ATP-Tour zurück

Noch nie in seiner Karriere ist Thiem so lange nicht im Turniereinsatz gewesen. Der US-Open-Sieger 2020 hätte eigentlich schon im Dezember bei einem Schauturnier ein Comeback geben wollen, danach sagte er auch Auftritte beim ATP Cup und bei den Australian Open ab. Damals hatte er mit seinem Team entschieden, sich noch mehr Zeit für die Rückkehr auf die Tour zu geben. Auch vor Cordoba herrschte kurz Aufregung.

Thiem bereitet sich in Santiago de Chile mit seinem Coach Nicolas Massu auf seinen ersten Einsatz vor. Nachdem von einem chilenischen Journalisten gemeldet worden war, dass der Österreicher ein Training nach nur fünf Minuten abgebrochen habe, folgte umgehend Entwarnung. Thiems Management betonte rasch, dass alles im Plan sei, "andere Gründe" dafür verantwortlich seien.

Thiem selbst postete am Donnerstag ein Bild aus Chile, Vater Wolfgang beruhigte gegenüber der "Kleinen Zeitung": "Es geht ihm gut, mit dem Handgelenk ist soweit alles in Ordnung." Wunderdinge könne man sich nach der schwierigen Verletzung aber nicht erwarten. "Auch wenn alles gut verheilt ist, ist die Problematik einer möglichen Überbelastung noch präsent. Das ist wie bei einem Skifahrer - wenn der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, dann hat er auch muskuläre Probleme", erklärte Wolfgang Thiem.

Vorerst gelte es, wieder in den Match-Rhythmus zu finden, das Gefühl für den Wettkampf wieder zu erlangen. "Läuft alles nach Plan, sollte er ab Mitte März in Indian Wells wieder voll konkurrenzfähig sein."

Thiem spielt mit "geschütztem Ranking", allerdings wird dies für die Gesetztenliste nicht herangezogen. Beim am Montag startenden ATP-250-Turnier in Cordoba wird er aber noch gesetzt sein und daher voraussichtlich in der ersten Runde ein Freilos haben. Der Lichtenwörther, der auf der Tour bisher 17 Titel gewonnen hat, spielt erstmals in Cordoba.

Das Comeback wird für österreichische Fans des vierfachen Major-Finalisten live auf ServusTV zu sehen sein. "Cordoba ist von Dominic die ideale Wahl für das Comeback. Ein etwas kleineres Turnier, das auf seinem Lieblingsbelag gespielt wird - besser geht's nicht. Man darf sich aber natürlich nach so einer langen Pause keine Wunderdinge erwarten", meinte auch TV-Experte und Kitzbühel-Turnierdirektor Alexander Antonitsch in einer Aussendung.