Er kann damit bei den am 30. August beginnenden US Open seinen Titel nicht verteidigen. Dies gab der 27-jährige Lichtenwörther und Weltranglisten-Sechste am Mittwoch via sein Management bekannt.

Thiem hatte sich am 22. Juni beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier auf Mallorca einen Einriss in der Sehnenscheide und der dazugehörigen Gelenkskapsel zugezogen und hat seither kein Match bestritten.