Tennis Thiem muss weiter warten, Murray in Madrid zu stark

Thiem muss weiter auf den ersten Sieg seit langem warten Foto: APA (AFP)

D ie Rückkehr von Dominic Thiem ins Toptennis gestaltet sich weiter schwierig. Am Montag unterlag der Niederösterreicher in der ersten Runde des ATP-1000-Sandplatzturniers von Madrid dem schottischen Routinier Andy Murray mit 3:6,4:6 und wartet weiter auf seinen ersten Sieg bei einem ATP-Turnier seit 12. Mai 2021. Damit wird der lange verletzte Niederösterreicher in der kommenden Woche erstmals seit 3. März 2014 auch nicht mehr in den Top-100 aufscheinen.