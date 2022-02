Thiem rutscht erstmals seit fast sieben Jahren aus Top 50

Der Ex-US-Open-Sieger, der wegen einer Handgelenksverletzung seit Juni 2021 kein Match auf der ATP-Tour bestritten hat, rangiert an der 52. Stelle. Diese Position hatte er auch am 23. März 2015 eingenommen. Sein Comeback hat der 29-jährige Niederösterreicher frühestens für das am 10. März beginnende Turnier in Indian Wells angekündigt.

Die ersten zehn im Ranking blieben unverändert, der Serbe Novak Djokovic führt weiter vor dem Russen Daniil Medwedew.

Tennis-Weltranglisten vom 21. Februar - Männer

1. ( 1) Novak Djokovic (SRB) 8.875 Punkte 2. ( 2) Daniil Medwedew (RUS) 8.435 3. ( 3) Alexander Zverev (GER) 7.515 4. ( 4) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.565 5. ( 5) Rafael Nadal (ESP) 6.515 6. ( 6) Matteo Berrettini (ITA) 4.928 7. ( 7) Andrej Rublew (RUS) 4.590 8. ( 8) Casper Ruud (NOR) 3.975 9. ( 9) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.883 10. ( 10) Jannik Sinner (ITA) 3.429 Weiter: 52. (40) Dominic Thiem (AUT) 1.070 121. (128) Dennis Novak (AUT) 557 160. (143) Jurij Rodionov (AUT) 395 182. (187) Sebastian Ofner (AUT) 340 Frauen: 1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 8.330 2. ( 2) Aryna Sabalenka (BLR) 5.563 3. ( 3) Barbora Krejcikova (CZE) 5.003 4. ( 5) Paula Badosa (ESP) 4.429 5. ( 4) Karolina Pliskova (CZE) 4.347 6. ( 8) Maria Sakkari (GRE) 4.191 7. ( 6) Anett Kontaveit (EST) 4.137 8. ( 9) Iga Swiatek (POL) 3.936 9. ( 7) Garbiñe Muguruza (ESP) 3.350 10. ( 10) Ons Jabeur (TUN) 3.065 Weiter: 151. (173) Julia Grabher (AUT) 429 225. (213) Barbara Haas (AUT) 302