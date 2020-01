Thiem stürmt in Topform ins Viertelfinale in Melbourne .

Ein bärenstarker Dominic Thiem hat am Montag nach einer ausgezeichneten Leistung erstmals das Viertelfinale der Australian Open erreicht. Österreichs Tennis-Star fegte den Franzosen Gael Monfils, die Nummer 10 der Welt, in nur 110 Minuten 6:2,6:4,6:4 vom Platz und stellte im Head-to-Head auf 6:0. Thiem trifft nun am Mittwoch entweder auf Topstar Rafael Nadal (ESP-1) oder Nick Kyrgios (AUS-23).