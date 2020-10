Der 27-jährige US-Open-Sieger hatte in Wien wegen einer großen Blase am rechten Fußballen große Schmerzen und ist im Viertelfinale angeschlagen ausgeschieden. Thiem hat sich nun gegen den neuerlichen Paris-Trip, nur wenige Wochen nach den French Open, entschieden und scheint auch nicht in der Auslosung auf.

Das nächste große und auch letzte Ziel des Niederösterreichers in diesem Jahr sind nun die ATP Finals in London vom 15. bis 22. November. Dort hatte Thiem im Vorjahr das Endspiel erreicht.