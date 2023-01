Thiem verzichtet auf zweiten Adelaide-Auftritt

Werbung

Offiziell wurde das nach der Auslosung für das Turnier, allerdings gab es schon davor ein Bild aus Melbourne. Auf diesem zeigte sich Thiem gemeinsam mit Sebastian Ofner vor einem Training in Melbourne. Thiem ist beim ersten Major des Jahres ja dank Wildcard dabei.

Für den Ex-US-Open-Sieger hatte die Saison mit einer Enttäuschung begonnen. Beim ATP-250-Turnier scheiterte er am 31. Dezember in der ersten Runde der Qualifikation gegen den topgesetzten Kwon Soon-woo (KOR) mit 4:6,1:6. Nun bereitet sich Thiem rund zehn Tage bereits auf der Anlage der Australian Open vor. In Melbourne, wo das Turnier am 16. Jänner startet, stand Thiem 2020 im Endspiel und musste sich erst Novak Djokovic hauchdünn in fünf Sets beugen. Zuletzt spielte er 2021 noch vor seiner Handgelenksverletzung beim "Happy Slam" und schied im Achtelfinale aus.