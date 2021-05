Thiem will in Rom "einen Level draufsetzen" .

Tennis-Ass Dominic Thiem ist beim persönlichen "Race to Paris" in Rom angekommen. Wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus beim Comebackturnier in Madrid gegen Alexander Zverev hofft der Österreicher beim erneuten "Tausender" in der Ewigen Stadt auf ein ähnlich starkes Abschneiden.