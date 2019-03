Der Weltranglisten-Siebente ließ am Freitag im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai dem Kroaten Borna Coric beim 6:2,6:2 keine Chance. Nun trifft er im Endspiel auf den griechischen Jungstar Stefanos Tsitsipas. Der 20-Jährige hatte Gael Monfils (FRA) mit 4:6,7:6(4),7:6(4) niedergerungen.

Das bisher einzige Duell hat der Youngster gegen den Superstar im Achtelfinale der Australian Open in vier sehr umkämpften Sätzen mit 6:7(11), 7:6(3),7:5,7:6(5) gewonnen. Federer scheint aber rechtzeitig auf Touren gekommen zu sein. Der 37-jährige Schweizer steht im Turnier in seiner Trainingsbasis in Dubai schon zum zehnten Mal im Finale. Federer wird zumindest vom siebenten auf den fünften Rang klettern, holt er Titel Nummer 100 ist er wieder ATP-Nummer vier.