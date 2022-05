Tennis Tsitsipas zum Paris-Start nach Zweisatzrückstand weiter

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Stefanos Tsitipas musste einen Zweisatzrückstand drehen Foto: APA/Reuters

M itfavorit Stefanos Tsitsipas hat in der ersten Runde der Tennis-French-Open mehr Mühe als ursprünglich angenommen gehabt. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti musste der Grieche am Dienstagabend in einem der letzten Einzel-Erstrundenspiele des Grand Slams nach einem 0:2-Satzrückstand über fünf Durchgänge, gewann letztlich 5:7,4:6,6:2,6:3,6:2. Zu Beginn der Partie war Tsitsipas weit weg von der Form des Vorjahres gewesen, als er in Roland Garros bis ins Finale vorgestoßen war.