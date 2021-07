"Back on Court", schrieb der 27-Jährige am Abend auf Instagram zu ein paar Eindrücken von dieser Session. Seine Schläge absolvierte Thiem freilich mit der linken Hand, an der rechten war nach wie vor eine Unterarm-Schiene angebracht.

Der Weltranglistensechste hatte sich die Blessur am 22. Juni beim ATP-Turnier Mallorca zugezogen. Es handelt sich um kleinen Einriss der Sehnenscheide und auch in der Kapsel um die Sehnenscheide. Er hofft auf ein Antreten bei den US Open ab Ende August in New York. Thiem hatte bei diesem Event im Vorjahr sein erstes Grand-Slam-Turnier gewonnen.