Tennis Weltranglistenerster Alcaraz scheitert früh in Kasachstan

Alcaraz in Kasachstan bereits ausgeschieden Foto: APA/dpa/sda

D er Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz ist beim Tennisturnier in Astana (Nur-Sultan/Kasachstan) in der Auftaktrunde ausgeschieden. Der Spanier unterlag am Dienstag bei seinem ersten ATP-Auftritt nach dem US-Open-Titel dem Belgier David Goffin mit 5:7,3:6. Schon vor wenigen Wochen musste der 19-Jährige eine Niederlage einstecken. Beim Davis Cup unterlag der jüngste Weltranglisten-Erste der Geschichte dem Kanadier Felix Auger-Aliassime.