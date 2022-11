Tennis Wien-Sieger Medwedew unterliegt in Paris De Minaur

Daniil Medwedew im ersten Match nach seinem Wien-Titel out Foto: APA/AFP

W ien-Sieger Daniil Medwedew ist am Mittwoch in Runde zwei des Masters-1000-Tennisturniers von Paris-Bercy ausgeschieden. Drei Tage nach seinem Finalerfolg bei der Erste Bank Open unterlag der Russe in seinem Auftaktmatch als Nummer vier Alex de Minaur 4:6,6:2,5:7. Das Match beendete Medwedew mit einem Doppelfehler und zertrümmerte daraufhin sein Racket. Weiter kam der Spanier Carlos Alcaraz (Nr. 1). Entschieden hat sich das Rennen um die letzten zwei ATP-Finals-Tickets.