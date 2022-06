Tennis Williams nach Niederlage mit "viel Motivation" für US Open

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Tennis-Star freut sich auf Heimatauftritt Foto: APA/dpa

T ennis-Superstar Serena Williams hat nach der dramatischen Niederlage beim Comeback in Wimbledon die Fortsetzung ihrer Karriere offengelassen. Gleichzeitig deutete die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin aber Lust auf einen Auftritt bei den US Open an. "Wenn du zuhause bist, besonders in New York, und bei den US Open, dem Ort meines ersten Grand-Slam-Siegs, ist das immer etwas super Besonderes", sagte die 40-Jährige am späten Dienstagabend (Ortszeit).