Nach Anschlag in Wien: Zwei Festnahmen in St. Pölten .

Im Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien sind am Dienstag in St. Pölten zwei Festnahmen erfolgt. Auf NÖN-Anfrage bestätigte Innenministeriums-Sprecher Harald Sörös die Polizeieinsätze in der Landeshauptstadt.