Der "Kurier" berichtete online zudem, dass Kontaktadressen des mutmaßlichen Attentäters in der Fuhrmannsgasse und in einem Wohnblock gegenüber des Universitätsklinikums St. Pölten „von Spezialkräften auf den Kopf gestellt" worden seien.

Schwer bewaffnete Beamte der Cobra hätten gemeinsam mit dem Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) die Räumlichkeiten durchsucht.

Es ist ein schmuckloses Wohnhaus aus den 1960er-Jahren in der Fuhrmannsgasse in der City von St. Pölten, in dem Ermittler am Werk sind. Auf einen Einsatz deutet am Vormittag nur ein abgestellter Kleinbus der Exekutive hin. Dass polizeiliche Untersuchungen stattfinden, lässt sich beim APA-Lokalaugenschein von der Straße aus nicht erkennen. Abgesehen von Kinderlachen, das aus einem offenen Fenster des Objekts zu vernehmen ist, herrscht völlige Ruhe.

Untersuchungen finden am Tag nach dem Anschlag in Wien auch in einem großen Mehrfamilienhaus in der Propst Führer-Straße in unmittelbarer Nähe des Universitätsklinikums St. Pölten statt. Von den Kriminalisten unter die Lupe genommen wird eine Wohnung im zweiten Stockwerk, wie zu erkennen ist. Immer wieder sind Tatort-Ermittler zu sehen. Auf einem Parkplatz ist ebenfalls ein Dienstfahrzeug abgestellt.

Betroffenheit bei dem Politvertretern

Betroffenheit über den Terrorakt herrschte deshalb auch ganz besonders bei St. Pöltens Stadtpolitikern. St. Pöltens Bürgermeister bezog auf Facebook Stellung: „Der gestrige Anschlag in Wien zeigt uns, wie wichtig ein gemeinsames Auftreten gegen alle Formen von Hass ist und welchen unschätzbaren Wert unsere solidarische Gesellschaft hat. Tief betroffen und bestürzt blicken wir nach Wien.“

ÖVP-Vizebürgermeister Matthias Adl reagierte ebenfalls. „Der verabscheuungswürdige Terror-Akt in Wien macht mich betroffen. Meine Gedanken sind bei den Familien der Opfer und jenen, die noch um ihr Leben kämpfen.“ Adl sieht den Anschlag getrieben „von Hass auf unsere Grundwerte, unser Lebensmodel und unsere Demokratie, in der alle Menschen an Rechten und Würde gleich sind.“ Adl fordert dazu auf diesem Hass keinen Raum zu geben und zusammen zu stehen, „damit die Welt sieht: Der Terror ist völlig untauglich, unsere demokratische Gesellschaft zu erschüttern!“

FPÖ-Stadrat Klaus Otzelberger drückt wie die beiden anderen Fraktionsführer sein Mitgefühl allen Opfern und Angehörigen aus. „Danke an alle Einsatzkräfte, die ihr Leben für unsere Sicherheit einsetzen.“