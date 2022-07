Tirol Terrorverdächtiger festgenommen: Mutter verletzte Polizisten

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Gefährlicher Polizeieinsatz in Sellrain (Symbolbild) Foto: APA (Archiv)

D ie Polizei hat am Samstag in Sellrain in Tirol einen 18-jährigen Terrorverdächtigen festgenommen. Bei der Festnahme soll die Mutter versucht haben, zwei Beamte des Einsatzkommando Cobra zu überfahren, teilte das Innenministerium der APA mit. Ein Elitepolizist wurde dabei schwer, einer leicht verletzt. Die Frau und ihr Sohn konnten überwältigt werden. Weitere Ermittlungen in Österreich und im Ausland seien im Laufen, hieß es.