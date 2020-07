Nach einem Trainingslager im Salzburger Pinzgau (1. bis 8. August) testen die "Bullen" kurz vor Saisonbeginn gegen Ajax Amsterdam. Der Testspiel-Kracher soll am 22. August in der Red Bull Arena vor 1.250 Zuschauern stattfinden, wie der Club am Donnerstag mitteilte. Die Auserwählten sind demnach VIP- und Business-Card-Besitzer. Servus TV überträgt die für 16.00 Uhr angesetzte Partie live.