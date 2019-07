Red Bull Salzburg empfängt am 7. August Real Madrid .

Red Bull Salzburg hat einen weiteren prominenten Testspielgegner gefunden. Am 7. August (19.00 Uhr) empfängt der österreichische Fußball-Meister in seiner Arena den spanischen Rekord-Champion Real Madrid. Davor ist am 31. Juli der englische Top-Club Chelsea in Salzburg zu Gast.