Teuerung 83 Prozent der Bevölkerung sorgt sich um Energieversorgung

83 Prozent der Bevölkerung befürchten Engpässe in der Energieversorgung als Folge des Ukraine-Krieges. Sorgen bereitet den Menschen in Österreich auch die Preissteigerungen bei Lebensmitteln und Energie (rund 90 Prozent) sowie globale wirtschaftliche Folgen des Krieges (79 Prozent), zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Befragung des Gallup-Instituts.