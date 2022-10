Inflation erstmals seit 70 Jahren im zweistelligen Bereich

Werbung

Ein höherer Anstieg der Verbraucherpreise wurde zuletzt im Juli 1952 gemessen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. "Damals lag die Inflationsrate bei 14,1 Prozent", so Generaldirektor Tobias Thomas. Hauptgrund für die zweistellige Teuerungsrate sind weitere deutliche Anstiege bei den Kosten für Haushaltsenergie.

Die September-Inflation im Jahr 2022 hat mit ihrem zweistelligen Wert sogar die Teuerungswerte aus den Ölkrise in den 1970er-Jahren überflügelt. "Angeheizt wurde die Inflation im September von einem kräftigen Preisschub bei Haushaltsenergie, die damit zum wichtigsten Treiber der Inflation wurde", erläuterte Thomas. "Die auf hohem Niveau verharrenden Treibstoffpreise wurden damit auf den zweiten Platz der Preistreiber verwiesen." Aber auch die Preise in der Gastronomie und für Nahrungsmittel im Lebensmittel-Einzelhandel sind im Vergleich zu jenen vor einem Jahr weiter deutlich angestiegen.

Der Anstieg der Preise für Wohnung, Wasser, Energie (durchschnittlich plus 19,8 Prozent) beeinflusste die Inflationsrate mit plus 3,74 Prozentpunkten. Damit fiel das Plus deutlich stärker aus als im August (plus 13,9 Prozent; Einfluss: plus 2,62 Prozentpunkte).

Hauptverantwortlich dafür war die Preisentwicklung bei Haushaltsenergie. Hier stiegen die Preise im September um 64,1 Prozent, was die Inflation um 2,5 Prozentpunkte steigerte, so die Statistik-Behörde. Im August hatte der Anstieg noch knapp 37 Prozent betragen und steigerte die Inflationsrate um gut 1,4 Prozentpunkte.

Gas wurde im September gleich um 111,4 Prozent teurer (August: plus 71 Prozent). Strom kostete um 36,7 Prozent mehr als im September vor einem Jahr (August: plus 12 Prozent). Diese bemerkenswert hohen Teuerungsraten sind laut Behörde vor allem durch Tarifänderungen in Wien und Niederösterreich beeinflusst worden. Selbiges gilt für die kräftigen Teuerungen für Fernwärme (September: +61,2 Prozent; August: plus 19 Prozent) vor allem wegen Tarifanpassungen in Wien.

Auch feste Brennstoffe verteuerten sich im September weiter kräftig (plus 97,6 Prozent; August: plus 72,4 Prozent). Der Anstieg der Heizölpreise hingegen war annähernd gleich hoch wie im August (September: plus 105,3 Prozent; August: plus 106,6 Prozent.

Die Teuerung stieg heuer bisher in jedem Monat an. Immer wieder gab es neue Rekordwerte seit vielen Jahrzehnten. Im August und Juli hatte die Inflation jeweils 9,3 Prozent betragen. Im Juni waren es 8,7, im Mai 8,1, im April 7,2 und im März 6,8 Prozent gewesen. Schon im Februar und Jänner belief sie sich auf 5,9 bzw. 5 Prozent, was in diesen ersten beiden Monaten des Jahres Höchstwerte seit 1984 markiert hatte.

Gegenüber dem Vormonat August kletterte das durchschnittliche Preisniveau im September heuer um 1,6 Prozent in die Höhe.