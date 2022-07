Erneute Preisschübe Teuerung legte auf 8,7 Prozent weiter zu

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Die Teuerung hat in nahezu allen Bereichen Fahrt aufgenommen Foto: APA/THEMENBILD

D as Leben in Österreich hat sich im Juni noch mehr verteuert. Erneute Preisschübe bei Treibstoffen, Nahrungsmitteln, Haushaltsenergie und in der Gastronomie haben die Inflation auf 8,7 Prozent hochschnellen lassen. Das ist die höchste Teuerungsrate seit 47 Jahren. Besonders spürbar war der Preisanstieg auch beim wöchentlichen Einkauf. Der Miniwarenkorb, der neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, ist im Jahresvergleich um fast 19 Prozent teurer.