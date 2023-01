Teuerung Nationalrat bringt neue Energiehilfen auf den Weg

APA / BVZ.at

Aktuell viel Betrieb im Nationalrat Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Nationalrat reagiert am Dienstag neuerlich auf die Teuerungskrise und beschließt weitere Hilfen für Unternehmen und Haushalte. Dazu kommt eine Wahlrechtsreform, mit der bereits am Tag des Urnengangs ein aussagekräftiges Ergebnis feststehen soll. Die "Aktuellen Stunden" zu Beginn der Sitzung drehen sich um Maßnahmen gegen Kindesmissbrauch sowie um die nationale wie internationale Situation am Energiemarkt.