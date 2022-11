Teuerungsausgleich Unis bekommen weitere 150 Mio. Euro für 2023

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Polaschek bessert für 2023 nach Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D ie in Finanznöte geratenen Universitäten erhalten für 2023 nochmals 150 Mio. Euro mehr vom Bund, und zwar aus Rücklagen des Wissenschaftsministeriums. Das hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal" angekündigt. Insgesamt sollen damit im kommenden Jahr 400 Mio. Euro an Teuerungsausgleich zur Verfügung stehen. Beschlossen werden soll dies mittels Abänderungsantrag zum Bundesbudget, das diese Woche im Nationalrat behandelt wird.