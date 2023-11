Baseball Texas Rangers führen in Baseball-World-Series 3:1

Jubel bei den Texas Rangers über die 3:1-Führung in der Serie Foto: APA/dpa

D en Texas Rangers fehlt noch ein Sieg zu ihrem ersten World-Series-Titel. Das Baseball-Team gewann am Dienstag (Ortszeit) bei den Arizona Diamondbacks in Phoenix das vierte Spiel 11:7 und baute die Führung in der MLB-Finalserie auf 3:1 aus.