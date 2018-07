Zwei weitere Buben aus Höhle gerettet .

In Thailand sind laut einem Bericht des Fernsehsenders CNN zwei weitere Buben aus der überfluteten Höhle gerettet worden. Sie wurden von Spezialtauchern am Dienstag in einer mehr als fünfstündigen Aktion ins Freie gebracht, wie der Sender unter Berufung auf die thailändische Marine meldete. Damit wären dann zehn Kinder gerettet.